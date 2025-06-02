Gökyüzüne Binlerce Balon Bırakıldı

BİNLERCE BALON LAZER YILDIZI GÖKYÜZÜNE UÇURULDU

Gaziantep’te, karaciğer kanseriyle savaşan minik Elif Azra için moral vermek amacıyla binlerce balon gökyüzüne bırakıldı. Karaciğer kanseriyle mücadele eden Elif Azra’nın ailesi, “Elif Azra’ya Umut Ol” isimli bir etkinlik düzenleyerek hem Elif Azra’ya hem de diğer çocuklara destek olmayı hedefledi. Aile, Elif Azra’nın amcası Ahmet Yeniçeri’nin sosyal medyada yaptığı, “Elif Azra’ya moral için balon uçurmak istiyoruz. Siz de gelir misiniz?” çağrısını duyunca üniversite öğrencileri etkinliğe katılmaya karar verdi.

YÜZLERCE KATILIMCI ETKİNLİĞE DESTEK VERDİ

Etkinlik, Elif Azra’nın tedavi gördüğü hastane önünde gerçekleştirildi ve yüzlerce kişi bu duygusal anlara ortak oldu. Özellikle pembe rengine ilgisi olan minik Elif Azra için saat 18.00’de çok sayıda pembe balon gökyüzüne bırakıldı. Etkinlik esnasında katılımcılar arasında duygusal anlar yaşandı.

AİLENİN TEŞEKKÜRÜ

Etkinliğe katılan Berna Yeniçeri, bu anlamlı etkinliği düzenleyen herkese teşekkür etti. Kızının mutluluğu için daha fazlasını yapmak istediğini ifade eden Berna Yeniçeri, “Buraya katılan insanlar, kızımı güldürdüler ve mutlu ettiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu mutluluk bize yeter” dedi.

KARDEŞİMİN GÜLÜŞÜNDEN OLUMLU ETKİLER

Yusuf Yeniçeri, etkinliğin hem kendilerine hem de kızlarına moral verdiğini belirtti. “Kardeşimin hazırladığı bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Bir nebze de olsa yüzümüz güldü. Kızımın yüzü güldü. Bunun yanı sıra burada yatan çocuk hastalarımızın yüzü güldü” şeklinde konuştu.

UMUT OLMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİK

Etkinliğe katılan Rümeysa Özzaman, “Elif Azra’ya ve diğer tüm kanser hastası çocuklara umut olmak, en azından mutluluk vermek için buraya geldik. Yapabildiysek ne mutlu bize, devamının gelmesini diliyoruz” dedi.