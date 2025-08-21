Gökyüzüne Umut Balonları Bıraktılar

VATANDAŞLAR UMUT BALONLARI BIRAKTI

Hatay’da, hastalıklarla mücadele eden 5 yaşındaki Yağmur Çolak için düzenlenen doğum günü etkinliği, pek çok kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Küçük kızın babası Ramazan Çolak’ın sosyal medya aracılığıyla yaptığı çağrının ardından, vatandaşlar bir araya gelerek gökyüzüne renkli balonlar bıraktı. Bu anlar, Yağmur ve ailesi için umut dolu oldu.

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL KUTLAMA

İskenderun ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Ramazan Çolak, kızı Yağmur’un spina bifida (Meningomyelosel) ve hidrosefali hastalıklarıyla mücadelesinin yanına, doğum günü kutlaması için sosyal medya üzerinden destek istedi. Yapılan bu paylaşım sonrasında, İskenderun Millet Parkı, Yağmur’un doğum gününe katılmak isteyenlerle dolup taştı. Motosikletli polis ekiplerinin eşliğinde, bebek arabasıyla getirilen Yağmur için özel bir pasta kesildi. Kutlamanın ardından, küçük kızın yürüyebilme hayaline katkıda bulunmak amacıyla birçok balon gökyüzüne bırakıldı.

BABA RAMAZAN ÇOLAK’IN DUYGULU AÇIKLAMASI

Baba Ramazan Çolak, “Sürecimiz 20 Ağustos 2020’de başladı. O tarihten bu yana Yağmur birçok ameliyat geçirdi ve tedavisi devam ediyor. Allah nasip ederse tek hayali yürümek. İskenderun halkı sayesinde bu hayali gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu kadar ilgi beklemiyordum ama sağ olsunlar, Yağmur’u yalnız bırakmadılar. Onun için gelenleri görünce daha da azimlendi. İnşallah başaracağız” diyerek, yaşadığı duygu dolu anları paylaştı.