Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de Çaykur Rizespor’u 3-2 yenerek nefes aldı.

Karşılaşmaya konuk Çaykur Rizespor golle başladı. 4. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Moroziuk’un altıpas içine ortasında Melnjak’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti ve yaşil mavililer Kadıköy’de öne geçti.

Fenerbahçe golden sonra baskı kurmaya çalıştı ve duran toplarla pozisyonlar aradı. 22. dakikada da skora denge geldi. Valbuena’nın kullandığı köşe vuruşuna kale sahası içinde ayak sokan Serdar Aziz’in vuruşunda beraberlik geldi. Serdar Aziz Fenerbahçe formasıyla ilk golüne imza attı. Bu gol aynı zamanda Rize’nin deplasmanda 2912 dakika sonra yediği ilk gol oldu.

40. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Zajc’ın yerden ortasında savunmaya çarpan top arka direkte Hasan Ali Kaldırım’ın önünde kaldı. Hasan’ın şutunda yine savunmadan seken meşin yuvarlak bu sefer kale sahası solunda Moses’ın önünde kaldı. Moses’ın sol ayağıyla vuruşunda kalecinin müdahale ettiği topu Soldado ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

42. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Maçın 20. dakikasında sarı kart gören Moroziuk, 42. dakikada Moses’a yaptığı faulun ardından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Rizespor 2. yarıda da golle başladı. Üst üste paslar yapan Karadeniz ekibi, 55. dakikada ilk golün sahibi Melnjak ile skora yine denge getirdi. Maçın kalan bölümünde Fenerbahçe gol için baskı kurarken, Rizespor hızlı çıkışlarla gol aradı. 80. dakikada Halil Umut Meler, ceza sahasında Abarhoun’un Serdar Aziz’e yaptığı müdahale nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. Moses da skoru 3-2’ye getiren gole imza attı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele Fenerbahçe’nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Böylece Fenerbahçe 28 puana yükselip nefes aldı. Ligin 2. yarısında ilk kez kaybeden Rize ise 28 puanda kaldı