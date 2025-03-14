Gol Kralı Filmi Televizyonda Yayınlanıyor

GOL KRALI FİLMİ TELEFON EKRANLARINA GELİYOR

İzleyicilerin dikkatini çeken Gol Kralı filmi, beyaz perde serüveninin ardından televizyon ekranlarında da yer alıyor. Gol Kralı’nı izlemek isteyenlerin sıklıkla araştırdığı konular arasında “Gol Kralı konusu nedir?”, “Gol Kralı oyuncuları kimlerdir?” ve “Gol Kralı özeti” gibi başlıklar öne çıkıyor.

AŞK VE FUTBOL ARASINDA BİR HİKAYE

Sait Sarıoğlu, aradığı aşkı bir gün sokakta dolaşırken keşfeder. Futbola tutkulu olan Sevim Ferferik’e ilk bakışta aşık olur. Sevim ve ailesi, zengin ve eğlenceli bir eş adayı buldukları için oldukça mutludur. Nişanlanan çiftin ilişkisine futbol topu dahil olur. Sevim’in futbola olan sevgisi, Sait’in de futbolla ilgilenmesini sağlar. Nişanlısının kalbini kazanmak isteyen Sait, başarılı bir futbolcu olma kararını alır. Ancak Sevim’in onunla alay etmesi, hırsını daha da artırır. Gözlerinde ileri derecede bozukluk olmasına rağmen futbolcu olma isteğiyle doludur ve bu uğurda Gol Kralı unvanını kazanır.

FILMIN DETAYLARI

YAPIM YILI: 1980

OYUNCULAR: KEMAL SUNAL, SUNA YILDIZOĞLU, SUZAN AVCI, GÜLNUR AKAY, REHA YURDAKUL, HÜSEYİN KUTMAN

Gol Kralı, Kartal Tibet’in yönetmenliğini üstlendiği ve Aziz Nesin’in aynı adlı romanından uyarlanan 1980 yapımı bir komedi filmidir.