Gol, Santiago’nun Futbol Hayalini Anlatıyor

İzleyicileri Ekrana Bağlayan Gol Filmi, Televizyonlarda

GOL FİLMİNE GENEL GÖRÜNÜM

Gol filmi, izleyenleri etkileyen anlatımıyla beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşuyor. Filmde, Meksikalı genç bir futbolcu olan Santiago Munez’in profesyonel olma hayali işleniyor. Santiago, küçük yaşlarda ailesiyle birlikte ABD’ye göç eder ve Los Angeles’ta zor koşullar altında çalışmaya başlar.

ÖNE ÇIKAN OLAYLAR VE KARAKTERLER

Yerel bir futbol kulübünde oynarken, eski Newcastle United oyuncusu Glen Foy tarafından keşfedilir. Babasının itirazlarına rağmen Santiago kararından taviz vermez ve İngiltere’ye gitme fırsatını değerlendirir, Newcastle United’da deneme sürecine başlar. Zorluklara karşı gösterdiği azim ve yetenek, onu takımın vazgeçilmez oyuncularından biri yapar. Son maçta attığı gol, takımını Avrupa kupalarına taşır.

GOL FİLMİNİN OYUNCULARI

Gol filminde birçok önemli oyuncu yer alıyor. Kuno Becker, Santiago Munez rolünü üstleniyor. Diğer oyuncular ise şöyle sıralanıyor: Alessandro Nivola (Gavin Harris), Stephen Dillane (Glen Foy), Marcel Iures (Erik Dornhelm), Anna Friel (Roz Harmison), Tony Plana (Santiago’nun babası) gibi isimler yer alıyor. Film, 2005 yılında ABD’de çekilmiş ve futbol temalı bir sinema yapımı olarak öne çıkıyor.