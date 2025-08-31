Golani Çetesi Operasyonunda Tutuklu Sayısı 10’a Ulaştı

GOLANİ ÇETESİNE YAPILAN OPERASYON

Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Kenan Özcan’ın da dahil olduğu çıkar amaçlı silahlı suç örgütü ‘Golani’ çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda tutuklu sayısı 9’dan 10’a yükseldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik bir silahlı saldırı hazırlığı olduğuna dair bilgiler edindi.

BAĞLANTILI GÖZALTILAR

Yapılan incelemelerde, olayla bağlantılı 2 kişi, üzerlerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 fişekle birlikte yakalandı. Çalışmalar sonucunda, örgüt lideri Kenan Özcan’ın, örgüt yöneticisi A.K. aracılığıyla talimat verdiği, A.K.’nin de örgüt üyeleri S.D. ve A.A.A.’ya tetikçi bulmaları için emir ilettiği belirlendi. Bu durum üzerine, şahısların 250 bin lira karşılığında kurşunlama eylemi organize ettikleri ortaya çıktı.

TUTUKLANAN ŞAHISLAR

Bursa merkezli olarak İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonda S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö. ve E.T. yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheli, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Kenan Özcan’ın liderliğini yaptığı ‘Golani’ suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden E.T. ve M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ayrıca, firari örgüt yöneticisi A.K., güvenlik güçleri tarafından İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. Bu gelişmelerle birlikte tutuklu sayısı 10’a ulaştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.