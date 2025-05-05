Gölbaşı Belediye Meclisi Toplantı Yaptı

GÖLBAŞI BELEDİYESİ MAYIS AYI TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Gölbaşı Belediye Meclisi, mayıs ayının ilk oturumunu gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, mecliste yaptığı açıklamada, daha önce kurban kesim ve satış noktası olarak kullanılan alanın ASELSAN’a tahsis edildiğini belirtti. Bu alanın artık boş olduğunu ve yeni bir kesim alanı oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

YENİ KESİM ALANI PLANLAMALARI

Odabaşı, Haymana yolu üzerindeki bir alanı, besicilerin kolayca erişim sağlayabileceği ve vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği bir yer olarak belirlemeyi planladıklarını dile getirdi. Sürecin, tüm kurumların iş birliği ile ilerlediğini vurguladı. Bu yeni kesim alanının hayata geçmesinin Gölbaşı için önemli bir gelişme olacağını ifade etti.