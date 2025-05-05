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Gölbaşı Belediye Meclisi Toplantısını Gerçekleştirdi

MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Gölbaşı Belediyesi, mayıs ayının ilk toplantısını başarıyla yapıyor. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, mecliste açıkladığı bilgide, kurban kesim ve satış yeri olarak daha önce kullanılan alanın ASELSAN’a tahsis edildiğini hatırlatıyor. Bu alanın boşaltıldığını ve yeni bir kesim alanı oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini aktarıyor.

YENİ KESİM ALANI PLANLARI

Haymana yolu üzerinde, besicilerin ulaşımını kolaylaştırabilecek ve vatandaşların rahatça kullanabileceği bir yer tanımlamak amacıyla planlamalar yapılıyor. Odabaşı, bu sürecin tüm ilgili kurumların iş birliğiyle yürütüldüğünü vurguluyor.

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