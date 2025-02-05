Gölbaşı Belediyesi’nde En Düşük Maaş 38.500 TL

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve sendika temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla birlikte belediyede en düşük işçi maaşı, ikramiyelerle birlikte 38 bin 500 TL’ye yükseldi. Belediye ayrıca ilave yardımlarda da artışlar sağladı. Gölbaşı Belediyesi ve sendikalar arasında süregelen sözleşme görüşmeleri, olumlu bir şekilde neticelendi. İmza töreni, Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı ve Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın yanı sıra Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Öz Güven-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ümit Yalçın, Ankara 4 No’lu Şube Başkan Yardımcıları İlhan Ok ve Arzu Tekin gibi isimler katıldı. Ayrıca belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli de törende yer aldı.

MAAŞ ARTIRIMLARI VE İKRAMİYELER

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile birlikte belediye personeline yönelik maaş artışları ve ilave yardımlarda önemli artışlar yapıldı. 2 yıllık sürede geçerli olan sözleşmeye göre, bekar bir çalışanın maaşı yüzde 30 zamla 27 bin TL’den 35 bin 100 TL’ye, ikramiyelerle beraber toplamda 38 bin 500 TL’ye çıkarıldı. 5 yıl kıdemi olan, iki çocuklu bir işçinin maaşı ise 39 bin 250 TL oldu. Kurban Bayramı ikramiyesi de 5 bin TL’ye yükseltildi. Yıllık izinlerde yaşanacak kesintilerin olmayacağı belirtildi. Ayrıca kıdem, çocuk yardımı, yemek yardımı, yol yardımı gibi ilave kalemlerde de artışlar yapıldı.

ÇALIŞANLARDAN TARAFIZ

Belediyenin şartlarını zorlayarak çalışanlara en iyi maaşı vermek adına yoğun bir çaba içinde olduklarını söyleyen Yakup Odabaşı, “Ben önceki dönemde de şimdi de her zaman belediye çalışanlarını ailemin bir parçası olarak gördüm” dedi. Odabaşı, Gölbaşı’nın 160 bine yakın vatandaşı bulunduğunu ve bunların vergi verdiğini hatırlatarak, “Alım gücünün her geçen gün azaldığını, fiyatların arttığını biliyorum” ifadelerini kullandı. “Eğer bir taraf olacaksak biz işçimizden tarafız” diyen Odabaşı, belediyenin bütçesinin sınırlı olduğunu ve bu sınırlar içinde hareket ettiklerini vurguladı. “Toplu iş sözleşmemizi, ülkemizin ve belediyemizin mevcut ekonomik şartlarını dikkate alarak sonuçlandırdık” şeklinde konuştu.

Odabaşı’nın sözleri, salonda bulunan işçiler tarafından alkışlarla karşılandı. Tören, başkan, işçiler ve sendika temsilcileriyle birlikte toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.