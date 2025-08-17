Gölbaşı İlçesinde Güvenlik Denetimi Yapıldı

GÜVENLİK VE ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için geniş kapsamlı bir asayiş ve trafik denetimi uygulandı. Belören Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri, Gaziantep karayolu üzerinde bu denetimi gerçekleştirerek, güvenlik önlemlerini artırdı.

KONTROL NOKTALARI OLUŞTURULDU

Denetim sırasında, kontrol noktaları kurularak seyir halindeki araçlar durduruldu. Ekipler, hem sürücülerin hem de yolcuların kimlik sorgulamalarını yaparken, araçların evraklarını da titizlikle kontrol etti. Bunun yanı sıra, emniyet kemeri kullanımı, araç içi düzen, yük taşıma kuralları ve alkollü araç kullanımı gibi trafik güvenliği ile ilgili konular üzerinde detaylı incelemeler yapıldı. Şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde de aramalar gerçekleştirildi, ancak herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı ifade edildi.

TRAFİK KURALLARININ ÖNEMİ VURGULANDI

Denetim süresince, vatandaşlara trafik kurallarına uyumun önemini hatırlatmak amacıyla bilgilendirmeler yapıldı. Özellikle hız sınırlarına uyulması ve telefon kullanımının tehlikeleri hakkında bilgi verildi. Bu tür denetimlerin, toplumda trafik güvenliğin artırılması açısından büyük öneme sahip olduğu belirtildi.