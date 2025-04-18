Gölbaşı Kaymakamı Seyhan Ankara’da

SİNİRLİ GÖRÜŞMELER VE TALİPLER

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ilçe sorunlarını dile getirmek ve bu sorunlara çözüm yolları bulmak amacıyla Ankara’da bazı temaslar gerçekleştirdi. Seyhan, Karayolları Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, Gölbaşı ilçesinde Çelik rampasında son günlerde meydana gelen kazalarla ilgili gerekli çalışmaların başlatılmasını talep etti.

ÇALIŞMALARIN HIZLANDIRILMASI İHTİYACI

Kaymakam Seyhan ayrıca, ilçe içindeki sinyalizasyon düzenlemeleri ile uzun süredir devam eden asfaltlama çalışmaları hakkında kendi görüş ve önerilerini de aktardı. Ankara’daki görüşmelerinin oldukça verimli geçtiğini söyleyen Seyhan, “Gölbaşı ilçesinin karayolları ile ilgili sorunlarının 2025 planlaması kapsamında çözüme kavuşması planlanıyor” dedi.