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Gölbaşı METEM Öğrencisi Bilek Güreşi Şampiyonu

GÖLBAŞI ÖĞRENCİSİ BİLEK GÜREŞİNDE BİRİNCİ OLDU

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) öğrencisi, kendi kilosunda düzenlenen bilek güreşi müsabakalarında il birincisi olarak başarılı bir performans sergiledi. Gerçekleşen Bilek Güreşi İl Müsabakalarında Gölbaşı METEM öğrencisi Arda Berat Kırtay, 70 kilogram kategorisinde 20 kişi arasında birinci oldu.

ŞAMPİYONA YOL HABERİ

Elde ettiği başarı ile Kırtay, Mart ayında Batman’da düzenlenecek bölge şampiyonasında Adıyaman’ı temsil etme fırsatı yakaladı. Öğrencinin bu başarı, hem kendisi hem de okulu için önemli bir adım teşkil ediyor.

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