Gölbaşı Motosiklet Kazası, 1 Yaralı

MOTOSİKLET DEVRİLDİ, BİR YARALI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, Gölbaşı yönünden Kahramanmaraş yönüne seyir halinde olan Caner İşözü yönetimindeki 02 AFK 115 plakalı motosiklet, Çelik köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

SALDIRI VE İLK MÜDAHALE

Kaza sonucunda sürücü Caner İşözü yaralandı. Yaralı, olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Kazanın ardından konuya ilişkin bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.