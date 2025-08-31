Gölbaşı’na 20 Yeni Hekim Kadrosu Açıldı

SAĞLIK HİZMETLERİNE YENİ ADIM

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için Devlet Hastanesi’nde çeşitli branşlarda 20 hekim kadrosu açıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 124. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kurası çerçevesinde Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne, 3 uzman hekim ve 17 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 20 yeni hekim kadrosu tahsis edildi.

HASTANE KAPASİTESİ ARTIYOR

Yeni kadroların açılması, ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Kadroların çeşitli branşlarda oluşturulması, hastanenin hizmet kapasitesinin genişletilmesi açısından oldukça büyük bir öneme sahip.

YETKİLİLERDEN TEŞEKKÜR MESAJI

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, “Sağlık Bakanlığımızın ilçemize gösterdiği bu ilgi ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Gölbaşı halkının daha nitelikli sağlık hizmeti alabilmesi için yapılan bu atamalar, ilçemiz adına sevindirici bir gelişmedir” dedi.

HİZMETLERDE RAHATLAMA BEKLENİYOR

Yeni hekimlerin göreve başlamasıyla birlikte, Gölbaşı Devlet Hastanesi’nin acil ve poliklinik hizmetlerinde önemli bir rahatlama bekleniyor.