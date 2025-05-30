Gölbaşı’nda Çocuk Eğitimi Söyleşisi Yapıldı

GÖLBAŞI’NDA ÇOCUK YETİŞTİRME SÖYLEŞİSİ DÜZENLENDİ

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde “Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?” konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Eğitim bilimci ve yazar Doç. Dr. Özgür Bolat, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Bütüncül ve Kapsayıcı Aile ve Okul Eğitimleri Projesi” çerçevesinde özel bir okulun salonunda düzenlenen etkinlikte, öğretmen ve velilere önemli bilgiler sundu.

ÇOCUKLARIN BAŞARISI VE MUTLULUĞU

Bolat, çocukların başarı ve mutluluğunun yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını vurguladı. “Çocuklarda özgüvenin temeli koşulsuz sevgi ve güvenli bağlanmayla atılır. Aileler, çocuklarının sadece başarısını değil, varlığını da onaylamalıdır.” ifadeleriyle ailelerin rolüne dikkat çekti. Etkinlikte, aile içi iletişim, çocuklara uygun yaklaşım, okul-aile iş birliği ve çocukların psikolojik gelişimi gibi konular derinlemesine ele alındı.

KATILIMCILAR VE ETKİNLİK

Söyleşiye Kaymakam Erol Rüstemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, şube müdürleri, öğretmen ve veliler katıldı. Bu tür etkinlikler, aileler ve eğitimcilerin çocukların sağlıklı gelişimi için gerekli bilgi ve becerileri kazanmasına katkı sağlıyor.