Gölbaşı’nda Eğitim Programı Düzenlendi

EĞİTİM PROGRAMININ DÜZENLENMESİ

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ile ilgili özel bir program gerçekleştiriliyor. Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz’ın katılımıyla Gündüz Alp İlkokulu’nda bir tören düzenleniyor.

Törende, protokol üyeleri öğrencilerle bir araya geliyor ve onlara başarı dileklerini iletiyor. Öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla düzenlenen bu etkinlik, eğitim alanındaki gelişmelerin desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İstanbul’da Gerginlik Devam Ediyor

CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali sonrası atanan Gürsel Tekin, partililerle gergin anlar yaşadı. Bir kadın üye, olaylar nedeniyle tepki gösterdi. Tekin ise sorumluluğu reddetti.
CHP İstanbul’la Geçici Heyet Görevlendirildi

CHP'ye kayyum atanıp atanmadığı, son günlerde halk arasında sıcak tartışmalara neden oldu. Özellikle Gürsel Tekin'in durumu, bu konudaki merakları artırıyor.

