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Gölbaşı’nda Evde Yangın Çıktı, Yaralı

YANGINDA ÇAKMAK TÜPLERİ PATLADI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki bir ikamette çıkan yangında, patlayan çakmak doldurma tüpleri nedeniyle bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi 2. etap TOKİ konutlarında bulunan 3. katta ikamet eden Cuma C.’ye ait evde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangına, durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

PATLAMALAR YARALADI

Yangın sırasında ev içerisinde bulunan çakmak tüplerinde patlamalar meydana geldi. Bu patlamalar neticesinde ev sahibi Cuma C. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, hastanede tedavi edilen Cuma C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

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