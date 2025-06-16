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Gölbaşı’nda Halk Dansları Gösterisi Yapıldı

YIL SONU GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİ

Gölbaşı ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Maarif Halk Dansları Topluluğu yıl sonu gösterisini gerçekleştirdi. Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan programa, Kaymakam Erol Rüstemoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ETKİNLİK PROTOKOL KONUŞMALARIYLA BAŞLADI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile start alan etkinlikte, protokol konuşmalarının ardından Türkiye’nin farklı bölgelerine ait halk oyunları gözler önüne serildi. Gösteriler, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

BELGE TAKDİMİ YAPILDI

Performansların sonunda katılımcılara belgeleri takdim edildi. Etkinlik, halk danslarının kültürel zenginliğini sergileyen gösterilerle sona erdi.

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