Gölbaşı’nda Hayvan Sürüsüne Çarpıldı

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SÜRÜSÜNÜN KARAYOLUNA ÇIKMASI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen olayda, karayoluna çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobilin çarpması sonucu 4 hayvan telef oldu. Alınan bilgilere göre, Adıyaman’dan Gölbaşı’na doğru giden Ekrem Güney yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Yukarı Çöplü köyü girişindeki Müslüm Yalçınkaya’ya ait olan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kazanın ardından 4 küçükbaş hayvan telef oldu. Olayın hemen ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi ve bu gelişme üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın nedenleriyle ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.