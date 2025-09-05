Haberler

Gölbaşı’nda Hayvan Sürüsüne Çarpıldı

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SÜRÜSÜNÜN KARAYOLUNA ÇIKMASI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen olayda, karayoluna çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobilin çarpması sonucu 4 hayvan telef oldu. Alınan bilgilere göre, Adıyaman’dan Gölbaşı’na doğru giden Ekrem Güney yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, Yukarı Çöplü köyü girişindeki Müslüm Yalçınkaya’ya ait olan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Kazanın ardından 4 küçükbaş hayvan telef oldu. Olayın hemen ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi ve bu gelişme üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın nedenleriyle ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Uyuşturucu Operasyonu, 30 Kilo Skunk

Çorlu'da gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 365 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi, değerinin 20 milyon lira olduğu belirlendi. Üç şüpheli tutuklandı.
Haberler

Kırtasiye Denetimleri Sıklaştırıldı

Samsun'da, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde ticaret müdürlüğü, kırtasiye ve okul ürünlerinin güvenliğini ve fiyatlarını denetledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.