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Gölbaşı’nda İki Araç Çarpıştı, Yaralılar

ADAYAMAN’DA KAZA SONUCU YARALILAR VAR

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. M.K. yönetimindeki 02 AN 844 plakalı araç, Y.D. kontrolündeki 46 AKG 92 plakalı otomobille çarpışma yaşadı. Kaza sonrası, sürücüler ve araçlardaki iki kişi yaralandı. Yaralılar, ambulans hizmetleri sayesinde Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne taşındı.

GAZETELERDE YER ALACAK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çarpışma esnasında otomobillerden birinin sola dönerken diğer araçla çarpıştığı ve her iki aracın da savrulduğu görülebiliyor. Bu görüntüler, kazanın nasıl gerçekleştiğini gösterecek önemli detaylar barındırıyor.

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