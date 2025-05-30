Gölbaşı’nda İnce Havuzda İnek Kurtarıldı

KURTARILMA ANI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir inek, sulama havuzuna düştü ve ekipler tarafından kurtarıldı. Olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Aktoprak köyünde gerçekleşti. Nurşen Salhan’a ait olan inek, akşam saatlerinde su dolu havuza düştü.

EĞİTİMLİ EKİPLER DEVREDE

Vatandaşların ineği kurtarmak için yaptığı çabalar sonuç vermediği için durumu ekiplere bildirdi. Sulama havuzuna düşen inek için itfaiye ve jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren bir çalışma sonrasında ineği, iş makinesinin yardımıyla kurtarıp sahibine teslim etti.