Gölbaşı’nda İnşaatta İşçi Hayatını Kaybetti

İŞÇİ, İNŞAATTA KAZA GEÇİRDİ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, çalıştığı inşaat alanında üzerine iş makinesi düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Çöplü Köyü’nde devam eden inşaat sahasında, tırla getirilen kepçelerin indirilmesi sırasında talihsiz bir kaza meydana geldi.

DEVİREN KEPCENİN ALTINDA KALDI

İndirme işlemi sırasında bir kepçe devrilerek işçi Durmuş Ören’in üzerine düştü. İş makinesinin altında kalan Ören, ağır yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Durmuş Ören, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.