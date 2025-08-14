Gölbaşı’nda İş Makinesi Devrildi

İŞ MAKİNESİ DEVİRİLMESİ SONUCU TRAJİK ÖLÜM

Gölbaşı ilçesinde, Durmuş Ören (44), çalıştığı inşaatta üzerine iş makinesi devrildiği için hayatını kaybetti. Olay, öğleden sonra Gölbaşı’nın Yukarı Çöplü köyü yakınlarında gerçekleşti. İnsaat alanına getirilen iş makinesi, TIR’dan indirilirken talihsiz bir kaza sonucu Durmuş Ören’in üzerine devrildi.

AĞIR YARALANMA VE MÜDAHALE

Olay sonrası ağır yaralanan Durmuş Ören, durumunun ciddiyeti nedeniyle ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan Ören, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu trajik olay, iş güvenliği konusunun önemini bir kez daha gündeme getirdi.