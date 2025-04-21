Gölbaşı’nda Kaybolan Engelli Bulundu

KAYBOLAN ZİHİNSAL ENGELLİ KİŞİ JANDARMA TARAFINDAN BULUNDU

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, gece saatlerinde kaybolan zihinsel engelli bir kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonla soğuktan donmaktan kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Akçakaya Köyü’nde 55 yaşındaki Mehmet Tatlı isimli zihinsel engelli birey evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Ailece durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

GECE YARISI ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Hava sıcaklıklarının eksi derecelere kadar düştüğü bölgede, jandarma ekipleri kaybolan Mehmet Tatlı için köy ve çevresinde hızlı bir arama çalışması başlattı. Gece geç saatlere kadar süren arama kurtarma operasyonlarında, jandarma ekipleri köyün yaklaşık 3 kilometre uzağındaki ormanlık alanda Mehmet Tatlı’yı buldu. Jandarma ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde sağ salim bulunan Mehmet Tatlı, köye getirilerek ailesine teslim edildi.

AİLE JANDARMA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Mehmet Tatlı’nın ailesi, kendilerini bu zor durumdan kurtaran jandarma ekiplerine teşekkür etti. Başarılı bir şekilde sonuçlanan operasyon, toplumda güvenlik güçlerine olan güveni artıran bir örnek olarak kaydedildi.