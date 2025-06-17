Gölbaşı’nda Mangal Yangını, Ev Yandı

YANGININ NEDENİ MANGAL ATEŞİ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir kişinin yakmış olduğu mangal ateşi, bir evi kullanılamaz hale getirdi. Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinin Asfalt Mahallesi Ulu Cami civarındaki 4 katlı bir binanın en üst katında, Hüsne Selbisu isimli bir kişi balkonunda mangal yapıyordu. Yakılmış olan ateş, hızla eve sıçradı. Alevler, kısa sürede büyüyerek tüm evi sararken, durumu gören mahalle sakinleri büyük bir panik yaşadı.

İTFAİYE EKİPLERİNE İHBAR YAPILDI

Yangınla ilgili durumu hızlı bir şekilde itfaiyeye bildiren mahalleli, yardım bekledi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu ve alevlerin çevredeki diğer binalara sıçramaması için yoğun bir çaba göstermeye başladı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

OLAY SONUCUNDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın nedeni ile ev kullanılamaz duruma geldi. Yangınla ilgili olarak, gerekli soruşturma başlatıldığı bildirildi.