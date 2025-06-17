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Gölbaşı’nda Mangal Yangını Evi Yaktı

ADIYAMAN’DA YANGIN FELAKETİ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaşın mangal ateşi, evi kullanılamaz hale getirdi. Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinde bulunan Asfalt Mahallesi’ndeki 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairenin balkonunda mangal yapan Hüsne Selbisu’nun yaktığı ateş, kısa sürede daireye sıçrayarak yangına neden oldu.

MAHALLELİ PANIĞA KAPILDI

Alevleri gören çevredeki mahalle sakinleri büyük korku yaşadı ve durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak alevlerin yanındaki binalara sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın olayında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ancak, ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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