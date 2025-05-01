Gölbaşı’nda Minibüs Şarampole Düştü

OLAYIN DETAYLARI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde minibüsün şarampole düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş yönünden Gölbaşı’na doğru giden 06 EGZ 242 plakalı minibüs, Ahmet Kirpi’nin kontrolündeyken Çatalağaç Köyü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole savruldu.

YARALILARIN DURUMU

Kaza sonucu minibüs sürücüsü Ahmet Kirpi ile araçta bulunan iki kişi, İbrahim Kuzpınar ve Abdurrezzak Sarıyer yaralandı. Yaralılar, olay yerinde müdahale eden sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili soruşturma süreci başlatıldı. Olayla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor.