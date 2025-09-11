Gölbaşı’nda Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

MOTOSİKLET KAZASI YAŞANDI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, bir motosikletin devrilmesi sonucunda sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerindeki Tabiat Parkı karşısında Sadettin Demir’in kullandığı plakasız motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonucunda sürücü Sadettin Demir yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından Demir, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.