Haberler

Gölbaşı’nda Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

MOTOSİKLET KAZASI YAŞANDI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, bir motosikletin devrilmesi sonucunda sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerindeki Tabiat Parkı karşısında Sadettin Demir’in kullandığı plakasız motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonucunda sürücü Sadettin Demir yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından Demir, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kozan’da Trafik Polisi Ağır Yaralandı

Kozan'da ihbar için yola çıkan trafik polisi, otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen polis için ilçe emniyet müdürü destek oldu.
Haberler

Ağrı Patnos’ta Kaza Oldu, Yaralı

Patnos'ta tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.