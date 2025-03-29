Gölbaşı’nda Motosiklet Kazası Kameraya Yansıdı

GÖLBAŞI İLÇESİNDE KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anı kameralara yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanıyor. Alınan bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde Hüseyin Yanık’ın kullandığı 06 BKC 821 plakalı hafif ticari araç, refüjden geçerek yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı. Bu sırada, yolda seyir halinde bulunan İsmet Desteci yönetimindeki 02 AFE 408 plakalı motosiklet, hafif ticari araca yandan çarpıyor.

KAZA ANI KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Meydana gelen kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyor. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İsmet Desteci, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.