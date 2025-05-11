Gölbaşı’nda Motosiklet Kazası Oldu

Gölbaşı’nda Motosiklet Kazası

KAZA ANINDAKİ DETAYLAR

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bir trafik levhasına çarpan motosiklet üzerindeki iki kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 21.00 civarında Gölbaşı ilçesi Ankara Caddesi’nde gerçekleşti. Konya yönünde ilerleyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan kaldırımda yer alan trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kilometrelerce sürüklendi ve üzerindeki Yusuf K. ile Efe Batuhan K. kaldırıma düştü.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİ

Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar sonrası kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemeleri sonucunda, ne yazık ki Yusuf K. ve Efe Batuhan K.’nın yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Olay, bölgedeki trafik güvenliği ve motosiklet kullanımı konusundaki hassasiyetin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.