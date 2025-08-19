Haberler

Gölbaşı’nda Orman Yangınıyla Mücadele Ediliyor

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN VE MÜDAHALE

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, Eymir Gölü civarındaki ormanlık alanda bir yangın meydana geldi ve itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olay, Gölbaşı ilçesi Karataş Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda belirli bir zamanda yangın çıkışı yaşandı.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ VE EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Yangın ihbarının çevredeki vatandaşlardan gelmesi üzerine, çok sayıda polis ve itfaiye ekibi hemen olay yerine yönlendirildi. Bölgedeki güvenlik önlemleri alınırken, ekipler ağaçlık alandaki yangını söndürmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Putin, Barış Sürecini Başlatmayı Kabul Etti

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın barış sürecine katkılarını öne çıkardı. Putin, Zelenskiy ile bir görüşme yapmayı kabul etti. ABD, Ukrayna'da askeri varlık bulundurmayacak.
Haberler

Vezirköprü Arkeoloji Çalıştayı Tamamlandı

Vezirköprü ilçesinde düzenlenen çalıştay, Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılına odaklandı. Tarihi eserler ve kültürel mirasın korunması tartışıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.