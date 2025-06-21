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Gölbaşı’nda Otomobil Devrildi, Yücel Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU KİŞİSEL TRAGEDİ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde devrilen bir otomobilin sürücüsü Mustafa Yücel (65) hayatını kaybetti, eşi Sıdıka Yücel ise ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun 30’uncu kilometresinde gerçekleşti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

Mustafa Yücel’in kullandığı 27 RZ 516 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, yapmış olduğu kontrolde sürücü Mustafa Yücel’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Eşi Sıdıka Yücel, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Yücel’in cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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