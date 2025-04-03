Gölbaşı’nda Otomobil Şarampole Yuvarlandı

KAZA SONUCU YARALANMALAR

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş yönünden Gölbaşı istikametine seyir eden Furkan Erbay yönetimindeki 33 AZC 571 plakalı otomobil, Balkar Beldesi girişindeki Çelik rampasında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Bu kazada yaralanan sürücü Furkan Erbay ile birlikte araçta bulunan yolcular Enver Erbay ve Gül Firay Erbay olay yerinde müdahale edilen yaralılar oldu.

SAĞLIK EKİPLERİNE DİĞER BİR KAZA ENGEL OLMADI

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye tabi tutuldu. Bu esnada, sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında bir başka hafif ticari aracın da kontrolden çıkarak şarampole düşmesi dikkat çekti. Ancak bu ikinci olayda ölü ya da yaralı olmaması sevindirici bir gelişme oldu. İlk müdahalelerin ardından 3 yaralı, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

VATANDAŞLARDAN ÖNLEM TALEBİ

Bölgede sürekli meydana gelen yaralanmalı kazalar nedeniyle vatandaşlar, yetkililerden acil önlem alınmasını istedi. Kazalarla ilgili olarak adli bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.