Gölbaşı’nda Otomobil Takla Attı, Yaralı

OTOMOBİL TAKLA ATTILAR

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Gölbaşı yönünden Adıyaman yönüne doğru ilerleyen Ramazan K.’nın kullandığı 02 AFS 380 plakalı otomobil, Burunçayır köyü içerisinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda sürücü Ramazan K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar’da 110 Aile Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar'da düzenlenen 'Aile Kampı'na 110 aile katıldı. Etkinlik, çocukları dijital ortamdan uzaklaştırmayı ve aile bağlarını güçlendirmeyi amaçladı.
Yüksekova’da Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı

Yüksekova'da meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı, iki kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri gönderildi.

