Gölbaşı’nda Otomobil Takla Attı, Yaralı

OTOMOBİL TAKLA ATTILAR
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Gölbaşı yönünden Adıyaman yönüne doğru ilerleyen Ramazan K.’nın kullandığı 02 AFS 380 plakalı otomobil, Burunçayır köyü içerisinde sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı ve takla attı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonucunda sürücü Ramazan K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Kazanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.