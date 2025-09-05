Gölbaşı’nda Otomobil Uçurumdan Düştü

OTOMOBİL UÇURUMA YUVARLANDI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gerçekleşen bir kaza sonucunda otomobil sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinden Hamzalar köyüne gitmekte olan Ahmet Kurban, 02 AFG 806 plakalı otomobili ile köy girişi öncesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek Eşşek Uçan Mevkiinde yaklaşık 40 metrelik bir uçuruma yuvarlandı.

YARALI HEMEN YARDIM İSTEDİ

Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran Kurban, 112 Acil Servis’i arayarak yardım talep etti. Olay yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, Kurban’ı bulunduğu yerden çıkararak ambulansa aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı, Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.