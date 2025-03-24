Gölbaşı’nda Otomobil ve Tır Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZA SONUCU BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman’ı etkileyen bir trafik kazasında, Gölbaşı ilçesinde bir otomobilin U dönüşü yapmaya çalışan tıra çarpmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayın detaylarına göre, Gölbaşı yönünde ilerleyen Yusuf Kenan K. yönetimindeki 02 ER 048 plakalı tır, karayolunun 4. kilometresinde U dönüşü yaptığı sırada, Adıyaman yönünde giden İbrahim M. kontrolündeki 48 V 8936 plakalı otomobil tırın dorsesine çarptı.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza sonucunda otomobil sürücüsü İbrahim M. yaralanırken, otomobilde bulunan yolcu Orhan Deniz ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ne yazık ki, yapılan tüm müdahalelere rağmen Orhan Deniz hayatını kaybetti. Yaralı sürücü İbrahim M.’nin tedavi süreci ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.