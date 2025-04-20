Gölbaşı’nda Takla Atan Araçta Yaralı

OTOMOBİLİN TAKLA ATMASIYLA YARALANMA OLDU

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman yönünden Gölbaşı yönüne gitmekte olan Mustafa Y. yönetimindeki 44 ADZ 507 plakalı araç, Yukarı Çöplü köyü mevkiinde önündeki aracın ani fren yapmasıyla çarpmamak için manevra yaptı fakat bu sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI

Yaşanan kaza sonrası otomobildeki sürücü Mustafa Y. yaralandı. Yaralı, ihbarın yapılmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.