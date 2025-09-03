Gölbaşı’nda Tilki Piknikçileri Şaşırttı

GÖLBAŞI TABİAT PARKINDA TİLKİ GÖRÜNTÜLENDİ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, tabiat parkına inen bir tilki piknik yapan insanlar tarafından görüntülendi. Gölbaşı ilçe merkezinde yer alan Gölbaşı Tabiat Parkı’nda piknik yapan vatandaşlar, burada bir tilki ile karşılaştı.

TİLKİ İLGİ ÇEKİCİ DAVRANIYOR

Tilkinin soğukkanlı tavırları ve insanlara oldukça yakından yaklaşması dikkatleri üzerine çekti. Piknik alanında bulunan vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla bu anları bir süre kayda aldı. Tilki, daha sonra kalabalıktan uzaklaşarak gözden kayboldu.