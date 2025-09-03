Haberler

Gölbaşı’nda Tilki Piknikçileri Şaşırttı

GÖLBAŞI TABİAT PARKINDA TİLKİ GÖRÜNTÜLENDİ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, tabiat parkına inen bir tilki piknik yapan insanlar tarafından görüntülendi. Gölbaşı ilçe merkezinde yer alan Gölbaşı Tabiat Parkı’nda piknik yapan vatandaşlar, burada bir tilki ile karşılaştı.

TİLKİ İLGİ ÇEKİCİ DAVRANIYOR

Tilkinin soğukkanlı tavırları ve insanlara oldukça yakından yaklaşması dikkatleri üzerine çekti. Piknik alanında bulunan vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla bu anları bir süre kayda aldı. Tilki, daha sonra kalabalıktan uzaklaşarak gözden kayboldu.

Mersin’de Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Mersin'de 13. kattaki iskelede mahsur kalan iki işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 30 dakika içinde kurtarıldı. İşçiler, elektrik arızası nedeniyle sıkışmıştı.
Manisa’da Kuru Üzüm Kalitesi Arttı

Mustafa Sacit İnan, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, tel sergi yönteminin kuru üzüm kalitesini artırdığını fakat yüksek maliyetin üreticiler için bir engel oluşturduğunu ifade etti.

