Haberler

Gölbaşı’nda Tır Ve Mikser Çarpıştı

1 KİŞİ YARALANDI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tır ve beton mikserinin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kerim Gürcan’ın kullandığı 31 AVP 479 plakalı tır ile Beytullah Akbuğa’nın idaresindeki 23 AFG 071 plakalı beton mikseri, Gölbaşı-Malatya karayolu üzerindeki Harmanlı yol ayrımında çarpıştı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda mikserin sürücüsü Beytullah Akbuğa yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bilgisi aktarıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

İlkadım’ın Esnafları Öğrencilerden Şikayetçi

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Meslek Eğitim Merkezi, öğrencilerin iş yerleri önünde kalabalık oluşturması nedeniyle esnafların şikayetlerine neden oldu. Esnaflar, okulun yerinin değiştirilmesini istiyor.
Haberler

İsrail Ordusu İsfahan’dan Görüntü Paylaştı

İsrail ordusu, İran'ın İsfahan kenti yakınlarındaki nükleer tesise hava saldırısı gerçekleştirdi; saldırı sonrası tesiste hasar oluştuğu bildirildi. Nükleer programa karşı operasyonlar devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.