Gölbaşı’nda Tır Ve Mikser Çarpıştı

1 KİŞİ YARALANDI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tır ve beton mikserinin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Kerim Gürcan’ın kullandığı 31 AVP 479 plakalı tır ile Beytullah Akbuğa’nın idaresindeki 23 AFG 071 plakalı beton mikseri, Gölbaşı-Malatya karayolu üzerindeki Harmanlı yol ayrımında çarpıştı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda mikserin sürücüsü Beytullah Akbuğa yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bilgisi aktarıldı.