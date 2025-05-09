Gölbaşı’nda Trafik Eğitimi Verildi

TRAFFİK HAFTASI KAPSAMINDA EĞİTİM VERİLDİ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, jandarma trafik ekipleri tarafından öğrencilere ‘Bir kural, bir hayat’ teması ile trafik eğitimi gerçekleştirildi. Balkar Beldesi Anaokulu ve İlkokulu’nda yapılan bu seminerde, öğrencilere trafik haftasının önemi, trafik kurallarına uyma bilinci, okul servisleri ve toplu taşıma araçlarında güvenli seyahat ile emniyet kemeri kullanımının gerekliliği hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

ÖĞRENCİLER TRAFİK KURALLARINI ÖĞRENİYOR

Eğitim esnasında, trafik kurallarına uymanın bireysel ve toplumsal güvenliğe katkısı üzerinde duruldu. Uygulamalı örneklerle, öğrencilerin konuyu daha iyi anlaması hedeflendi. Seminere katılan öğrenciler, trafik kurallarına uyum sağlamanın kendi güvenlikleri kadar topluma da fayda sağladığını bir kez daha keşfettiler. Eğitim sonrası öğrencilere boyama kitapları, hikaye kitapları ve bayraklar hediye edildi.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Jandarma ekipleri, bu tür trafik eğitimlerinin devam edeceğini belirterek, trafik bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının ne denli önemli olduğunu vurguladılar. Bu tür etkinliklerin genç yaşta çocuklara trafik kurallarını öğretmek üzere büyük bir katkı sağladığı ifade edildi.