Gölbaşı’nda Trafik Kazası: 4 Yaralı

ADANA’NIN GÖLBAŞI İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından detaylı bir şekilde kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı yönünde ilerleyen Mehmet Mustafa Karakuş’un kullandığı 02 AN 844 plakalı otomobil, Kahramanmaraş yönünden gelerek kavşaktan dönmek isteyen Yahya Demir yönetimindeki 46 AKG 920 plakalı otomobil ile çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda her iki aracın sürücüleri ile araçlarda bulunan Muhammet Hanifi Doğan ve Hüseyin Kökyer yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kazanın olduğu an, yakın bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak resmi bir soruşturma başlatıldı.