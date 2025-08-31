Gölbaşı’nda Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

GÖLBAŞI’NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda uyuşturucu maddelerin yanı sıra silah ve fişekler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, Burgutay D. (30), Cumali D. (55) ve Mehmet D. (64) isimli şahısların ikametlerinde arama yapıldı.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Gerçekleştirilen aramalar sonucunda 325,66 gram sentetik kannabinoid, 1 adet lyrica sentetik ecza, 3,66 gram metamfetamin, 6 adet puyp, 2 adet bong, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 70 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonda Burgutay D., Cumali D. ve Mehmet D. gözaltına alındı. Ayrıca Burgutay D.’nin daha önce kesinleşmiş 7 yıl 30 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Uyuşturucu maddelerin toplum sağlığına olan etkileri konusunda farkındalık artırmak, gereken bir konu olarak ön plana çıkıyor.