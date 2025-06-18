Gölbaşı’nda Yangın Çıktı, Hasar Oluştu

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRSİZ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen yangın, bir evde büyük hasara yol açtı. Alınan bilgiler ışığında, Asfalt Mahallesi’nde H.S.’ye ait olan 4 katlı bir binada, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın oluştu.

MAHALLELİ DURUMU BEYAN ETTİ

Yangını fark eden çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine intikal eden itfaiye ve polis ekipleri, yangınla mücadele etmek için hızla çalışmalara başladı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı yaklaşık bir saatlik müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde ciddi ölçüde hasar oluştu.