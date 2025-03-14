Gölbaşı’nda Yaya Güvenliği Eğitimi Düzenlendi

ETKİNLİKTE YAYA GÜVENLİĞİ ELE ALINDI

Adıyaman’ın Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yaya güvenliğini artırmak ve trafik bilincini pekiştirmek amacıyla önemli bir etkinlik düzenledi. Trafik bilgilendirme eğitimine katılan 45 yaya, düzenlenen uygulamalı eğitimle trafik kazalarının nedenleri, trafik kurallarına uyumun önemi, çevre ve trafik bilinci konularında bilgilendirildi. Ayrıca genel güvenlik önlemleri ve yaya geçidi kullanım kuralları hakkında da bilgiler verildi.

YETKİLİLERDEN ÖNEMLİ VURGULAR

Yetkililer, yaya güvenliğinin hayati bir konu olduğunu belirterek, trafikte bilinçli bireyler oluşturmak amacıyla bu tip eğitimlerin düzenli bir biçimde devam edeceğini ifade etti. Katılımcılar, trafik kurallarını öğrenmenin ve uygulamanın, hem kendi hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirerek verilen eğitimi son derece faydalı bulduklarını söylediler.