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Gölbaşı’ndaki STK’lar Filistin İçin Açıklama Yaptı

FİLİSTİN PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, altı sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan Filistin Platformu, Ulu Cami önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Etkinlik, Kuran-ı kerim tilavetiyle başladı. Açıklamayı emekli öğretmen Ahmet Heper yaptı.

İŞGALCİLERİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Heper yaptığı açıklamada, “İşgalci soykırımcı siyonist İsrailliler de devletleri de saygın ve şerefli değildir. Savaşta bile çocuklara, kadınlara ve yaşlılara dokunmayan bir kültür ve medeniyete sahip bizler havadan ve karadan sivil halk, masum çocuklar, bebek ve çocuk demeden, okul, hastane, ibadethane demeden yetmiş yıldır üzerlerine bomba yağdırıyor. Yüzbinlerce masum insanın ölümüne ve yaralanmasına, geri kalanların da açlığa, susuzluğa ve soğuğa mahkum eden siyonist İsrail’i şiddetle kınıyor ve İsrailli siyonistlerin dünyanın yüzkarası olduklarını buradan haykırıyoruz” ifadelerini kullandı.

DUA VE SLOGANLARLA SONLANDI

Basın açıklaması, atılan çeşitli sloganların ardından ilçe müftüsü tarafından okunan dua ile sona erdi.

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