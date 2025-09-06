Haberler

Gölbaşı’nde Kaza, 1 Ölü, 4 Yaralı

KAZA SONUCU BİR CAN KAYBI, DÖRT YARALI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, hafif ticari aracın uçuruma düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti ve dört kişi yaralandı. Olayın yaşandığı esnada Gölbaşı yönünden Cankara köyüne gitmekte olan Mustafa Ö. yönetimindeki 33 NIP 61 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıktı ve uçuruma yuvarlandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada bulunan sürücü Mustafa Ö. ile araç içinde bulunan Sıla Ö., Fadime Ö., Ecrin Ö. ve Tuğçe Demirkaya yaralandı. Olay yerinde durumun ciddiyeti üzerine sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ne yazık ki, yaralılardan Tuğçe Demirkaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

