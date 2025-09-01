Gölbaşı Vakfı Çalışanları Greve Gitti

GREV KARARI ALINDI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) çalışanları, kamu protokolü kapsamına alınmamaları ve hak ettikleri ücret artışlarının uygulanmaması sebebiyle greve gitti. Türkiye genelindeki bütün SYDV çalışanlarının dahil olduğu bu grev, Koop-İş Sendikası öncülüğünde başlatıldı. Gölbaşı SYDV binası önünde toplanan vakıf personeli adına basın toplantısını Koop-İş Sendikası Sözcüsü Hüseyin Demiralp gerçekleştirdi.

KAMU HİZMETİ VERİYORUZ AMA KABUL EDİLMİYORUZ

Demiralp, vakıf personelinin yıllarca kamu hizmeti sunduğunu belirtirken, kamu işçisi olarak kabul edilmediklerini vurguladı. Yönetim tarihine dikkat çekerek, “Türkiye genelinde faaliyet gösteren SYDV çalışanları, toplumsal dayanışmanın en önemli yapı taşlarındandır. Ancak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, bizleri Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına almamakta ve toplu iş sözleşmesi imzalamaktan imtina etmektedir. Bu nedenle 29 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla greve çıkmış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

SORUMLULUĞUMUZ DAHA FAZLA, HAKLARIMIZ SINIRLI

Demiralp, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün (ASDEP) yalnızca 4 yardım yürütürken, kendilerinin çok daha fazla sorumluluk üstlendiğini belirtti. “Buna rağmen ne memur statüsüne alınıyoruz ne de kamu işçisine uygulanan zam oranlarından faydalanıyoruz” diyen Demiralp, toplumun en kırılgan kesimlerine hizmet eden çalışanlar olarak, hak ettikleri statüyü talep ettiklerini söyledi.