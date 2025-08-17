Gölcük Tabiat Parkı’na Ziyaretçi Akını

ZİYARETÇİ AKINI

Bolu’da doğal güzellikleriyle bilinen Gölcük Tabiat Parkı, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Göl kenarında piknik yapan tatilciler, eşsiz doğanın tadını çıkardı. Çam ormanlarıyla çevrili yemyeşil bir alana sahip olan bu park, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Hafta sonu boyunca parkı dolduran kalabalık nedeniyle otoparklar ve göl kenarındaki masalar tamamen doldu.

ÖNLEMLER ALINIYOR

Sabah saatlerinden itibaren parkı dolduran insanlar, jandarma ekiplerinin düzenli devriyesiyle de yakından takip ediliyor. Ekipler, göl kenarında ateş ve mangal yakmanın yasak olduğunu hatırlatarak vatandaşları uyarıyor. Göl içerisindeki renkli nilüfer çiçekleri ve her tonunu barındıran yeşilik, tabiat parkında görsel şölen sunuyor. Ziyaretçiler, göl kenarında ve iskelede bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.