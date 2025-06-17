Gölcük Tabiat Parkı’ndaki Nilüferler Korunuyor

GÖLCÜK TABİAT PARKI’NDA NİLÜFER ÇİÇEKLERİ AÇTI

Kentin doğal güzelliklerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı’nda hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte gölün sembolü nilüfer çiçekleri açmaya başladı. Pembe, kırmızı, sarı ve beyaz tonlarındaki bu çiçekler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çiçeklerin korunması için özel bir dikkat gösteriliyor. Ziyaretçilere, göl çevresindeki uyarı tabelalarıyla çiçeklere dokunmamaları konusunda hatırlatmalar yapılıyor. Nilüfer çiçeklerini koparan ve zarar veren kişilere, Çevre Kanunu çerçevesinde 557 bin 212 lira idari para cezası uygulanıyor.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, göl çevresinde düzenli aralıklarla denetim yapıyor. Bu uygulama, doğanın korunması açısından büyük bir önem taşıyor. Tabiat parkını ziyaret eden Tuğrul Düzgün (65), cezanın caydırıcı etkisi olduğuna dikkat çekerek, “Evet, rakam yüksek ama ilk önce bu doğadaki nilüferlerin koparılmaması bilincinde olsak daha iyi olur. Rakam 100 bin, 200 bin. Tamam caydırıcı ama şu güzelliği görebiliyor musunuz? Burada yeşilin 50 tonu var. Turizm cenneti olan bir yer, Türkiye’nin her tarafından insanlar geliyor. Hep beraber korumak zorundayız. Bu güzellikleri yaşatalım” ifadelerini kullandı.