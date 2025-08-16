Haberler

Gölcük’te Arama Kurtarma Tatbikatı Yapıldı

DEPREM TATBİKATININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Gölcük’te arama kurtarma tatbikatı yapıldı. Bu tatbikata UMKE, Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT), Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ve deniz polisi katıldı. Senaryo gereği gerçekleştirilen tatbikatta deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları uygulandı.

VATANDAŞLAR VE YETKİLİLERİN KATILIMI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar, vatandaşların ilgisini çekti. Tatbikat programına Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Şube Müdürü Kenan Seyrek de iştirak etti. Etkinlik, katılımcıların birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

M.K. Çocuk Tacizine Kalkıştı, Yakalandı

Çankaya'da 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanıp darbedildi. Yaralı şüpheli hastaneye sevk edildi, mağdur aile ise şikayetçi oldu.
Antoine Semenyo, Irkçı Sözler Duydu

İngiltere Premier Ligi'nin başlangıcında Liverpool-Bournemouth maçında, konuk takımın oyuncusu Antoine Semenyo ırkçı davranışa maruz kaldı. Saldırgan stadyumdan uzaklaştırıldı ve soruşturma başlatıldı.

