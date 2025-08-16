DEPREM TATBİKATININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Gölcük’te arama kurtarma tatbikatı yapıldı. Bu tatbikata UMKE, Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT), Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ve deniz polisi katıldı. Senaryo gereği gerçekleştirilen tatbikatta deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları uygulandı.
VATANDAŞLAR VE YETKİLİLERİN KATILIMI
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar, vatandaşların ilgisini çekti. Tatbikat programına Kaymakam Müfit Gültekin, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Şube Müdürü Kenan Seyrek de iştirak etti. Etkinlik, katılımcıların birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.